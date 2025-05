Monastir, violento crash fra tre auto sulla 131: due ambulanze sul posto, un ferito nello schianto. I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti alle ore 20 circa sulla S.S. 131, al Km 22, per un incidente stradale che, per cause ancora da accertare, ha coinvolto tre autovetture. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi ed all’estrazione del passeggero di una delle autovetture coinvolte, per poi affidarlo alle cure del personale medico che intervenuto con due ambulanze. Sul posto, oltre alla squadra VF ed al personale sanitario, anche le forze dell’ordine.