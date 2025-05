Cagliari-Venezia 3-0, la salvezza arriva in gondola: il tris rossoblù manda i lagunari a un passo dalla B. I tifosi del Cagliari festeggiano alla grande la permanenza in serie A: gol pazzeschi di Mina, Piccoli e di un super Deiola. I lagunari a un passo dalla retrocessione, alla Unipol Domus si alza il coro “serie B, serie B”. Troppo fresco il ricordo di quel ko e della rivalità nata con quelli striscioni dei veneziani che inneggiavano alla “serie Beee”, in maniera quasi razzistica: una partita senza storia, il Cagliari più bello nella notte più importante: gol a raffica e un Venezia letteralmente imbrigliato, con Nicola che conquista l’ennesima salvezza. Tutto magico per un campionato che si concluderà giovedì notte, quando il Cagliari sarà arbitro dello scudetto in casa deò Napoli, che ha un solo punto di vantaggio.