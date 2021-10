Monastir vede la “luce”, ecco i nuovi lampioni a led: nuovo look per tutto il paese

Monastir illuminata quasi a giorno, nel vie del centro, grazie alle nuove luci a led. L’annuncio del Comune della fine dell’ultimo intervento di riqualificazione del centro storico in via Nazionale, via Oristano, vico Oristano, via Fenu, via Pisu, via Iglesias, via San Sperate, via Nuoro, via Flumineddu e vico Calabresu regala un paesaggio quasi fiabesco. È l’effetto delle foto dall’alto che fanno somigliare Monastir a un maxi presepe. “Tutto il centro urbano è finalmente servito da un moderno impianto di illuminazione con tecnologia Led”, spiegano dall’amministrazione guidata dalla sindaca Luisa Murru.

“Un notevole risparmio energetico, con un occhio di riguardo verso il rispetto dell’ambiente. Ancora qualche ritocco e Monastir sarà illuminata da una nuova luce”.