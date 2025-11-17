Bruttissimo esperienza per una tifosa norvegese di 24 anni che si trovava a Milano per assistere a Italia – Norvegia a San Siro. La giovane, che studia nel nostro paese, ha denunciato di aver subìto molestie da parte di un addetto alle pulizie egiziano di 25 anni.

Stando a quanto raccontato dalla ragazza, il giovane l’avrebbe seguita nei bagni dello stadio e le avrebbe toccato le parti intime.

Uscita fai bagni la 24 enne avrebbe raccontato tutto ad uno steward, indicando il molestatore. L’addetto alle pulizie avrebbe però negato la versione della ragazza, affermando che in realtà l’avrebbe solo soccorsa. Al momento è indagato a piede libero per violenza sessuale.