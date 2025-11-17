“Chiediamo garanzie circa un intervento finanziario del Governo nella fase transitoria, in attesa dello scongelamento dei beni Rusal, con lo stanziamento delle risorse necessarie affinché Eurallumina possa proseguire la propria attività e sia scongiurato qualsiasi rischio di messa in liquidazione della società”. È questa la linea d’azione condivisa emersa al termine dell’incontro tra l’assessore regionale dell’Industria Emanuele Cani e i lavoratori della Eurallumina in assemblea permanente, avvenuto in serata nello stabilimento di Portoscuso.

“Ribadisco la mia vicinanza e condivisione sui punti della vertenza posti dai lavoratori”, ha sottolineato l’assessore. “Come noto, la Regione Sardegna sta lavorando da tempo per trovare una soluzione ai problemi che impediscono la riapertura dello stabilimento. Un passo significativo è stato fatto con le trattative portate avanti per giungere all’approvazione del Dpcm energia, che rappresenta una risposta al problema dell’approvvigionamento energetico di Eurallumina e dell’area industriale di Portovesme. Resta ora dunque da risolvere il nodo dello scongelamento dei beni Rusal, che sta creando in maniera sempre più pesante problemi che potrebbero portare alla chiusura definitiva dell’intrapresa. Confidiamo un sostegno in questo senso da parte del Mimit”.