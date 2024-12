Minaccia e spintona i carabinieri durante un controllo: automobilista ubriaco in arresto a Senorbì

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

I Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari proseguono l’intensificazione dei controlli stradali per garantire la sicurezza della circolazione e prevenire pericolose condotte di guida in stato di ebbrezza. Questi controlli rientrano in un’ampia iniziativa volta a contrastare la guida sotto l’effetto di alcol, con l’obiettivo di ridurre drasticamente gli incidenti stradali e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Nella notte del 2 dicembre, a Senorbì, i militari hanno arrestato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza. L’uomo è stato fermato in paese alla guida della propria auto, e ha subito manifestato evidenti segni di alterazione dovuti all’abuso di alcol.