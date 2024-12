Cocaina, marijuana e 10 mila euro in contanti: giovane arrestato per spaccio a San Vito

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Questa notte, a San Vito, i carabinieri hanno arrestato un giovane per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Durante una perquisizione nell’abitazione dell’arrestato è stato rinvenuto un ingente quantitativo di cocaina e marijuana. La droga era già suddivisa in confezioni di cellophane di peso diverso, parte delle quali già pronte per la vendita. Inoltre, sono stati trovati materiali per il confezionamento delle dosi, tra cui un bilancino di precisione, e una somma di oltre 10.000 euro in contanti.