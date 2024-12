Villasor, addobbi natalizi presi di mira dai vandali: decorazioni distrutte

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È accaduto in una delle vie principali del paese, oramai luci e palline colorate sono pressoché ovunque al fine di regalare quel tocco in più alla magia delle festività di fine anno. Ma non tutti, a quanto pare, hanno a cuore l’atmosfera natalizia, e c’è chi ha preso di mira gli addobbi ben sistemati con cura e scrupolo. È la stessa commerciante a esporre il fatto attraverso i social: “Sono sempre troppo ottimista, confidavo nel rispetto delle cose altrui, mi impegno perché una bella vetrina decora il paese, perché mi fa piacere che i bambini spalanchino gli occhi e si fermino a fare le foto. Non lo faccio per me, lo faccio per voi, ma proprio non ce la potete fare. Dovete sempre distruggere tutto! Ancora una volta grazie! Mi passa davvero tutta la fantasia” ha espresso la donna. Non è l’unico caso in cui le mani degli incivili hanno agito: “rubano persino gli spruzzatori dell’irrigazione che costano 30 centesimi”. Tanto per creare danno, insomma, fastidio, che espone la mancanza di rispetto verso gli altri e c’è a chi, sempre due notti fa, addirittura “ha lanciato uno scopino per pulire il water sul portone d’ingresso”. Un danno economico decisamente irrisorio ma moralmente condannabile.