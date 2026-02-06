Attesa ed emozionante come previsto, è partita la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. San Siro, mai così bello, è la vetrina mondiale dove vengono mostrati la bellezza e il talento di cui l’Italia è orgogliosa artefice. Uno spettacolo imponente che vede un cast di 1.340 persone e oltre 200 tra attori, ballerini e performer, e 950 operatori.

Ad aprire lo show il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che – accolta dall’ovazione dei 67mila spettatori presenti nello stadio milanese- arriva sul tram giallo numero 26, come l’anno di questa edizione delle Olimpiadi. E, sorpresa nelle sorpresa, a guidarlo è Valentino Rossi.

Tantissimi gli artisti che arricchiscono questa serata speciale. Laura Pausini intona L’inno di Mameli: elegantissima in abito lungo nero, emozionata ma non troppo, padroneggia la scena. E poi lei, Mariah Carey versione regina delle nevi: perfetta come sempre, canta “Nel blu dipinto di blu”, rigorosamente in italiano.

E poi Sabrina Impacciatore, Cecilia Bartoli, Matilda De Angelis, Vittoria Ceretti e Pierfrancesco Favino, che recita l’infinito di Leopardi.

Ovviamente, protagonisti assoluti gli atleti nella loro tradizionale sfilata. Ad aprirla la delegazione della Grecia, mentre chiuderà quella italiana.

Due settimane di sport (si concluderanno domenica 22 febbraio) in nome dell’armonia – tema scelto per quest’anno- e della condivisione sana dei valori.

Foto del nostro partner QN