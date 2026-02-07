Selargius, cagnolina mette in fuga i ladri: “Ha iniziato ad abbaiare, se non fosse stato per lei forse ce ne saremmo accorti troppo tardi”. È accaduto pochi giorni fa, a raccontare l’accaduto è l’assessore Rita Ragatzu attraverso il suo profilo social: “Stanotte abbiamo vissuto un momento non bello, qualcuno ha tentato di entrare in casa mentre dormivamo tutti.

Se non fosse stato per la mia cagnetta, che a lei devo il fatto di essermi svegliata e di aver capito che c’era qualcosa che non andava.

Quello che mi fa più rabbia è sapere che a Selargius c’è una persona che si aggira da tempo compiendo sempre gli stessi tentativi, creando paura e insicurezza, e che dopo essere stata fermata viene rimessa in libertà nel giro di poche ore.

Mi chiedo: che cosa deve succedere perché la sicurezza delle persone venga presa sul serio?

Perché dobbiamo sentirci noi prigionieri in casa nostra, mentre chi semina paura è libero di ricominciare?

State attenti, proteggetevi e non abbassate la guardia”.

Da tempo i residenti denunciano furti in casa, tentativi di furto, danni alle vetture in sosta: un’escalation che preoccupa la città, che non si sente più sicura.

“A casa mia sono entrati già 2 volte e passano da un palo elettrico della luce pubblica che va dritta al mio giardino praticamente un assist” spiega un residente. Mi hanno rubato tutto l’oro e hanno profanato la camera di mia figlia e tutti i miei spazi. Oltre ad aver fatto scappare la mia cagnolina e averle fatto male con un calcio. Non eravamo in casa per fortuna. Un’altra volta, durante la ristrutturazione sempre dal solito palo, sono saltati dentro e hanno rubato materiale elettrico e attrezzatura”. “È successo anche a casa mia, anche a noi ci ha dalvato la nostra cagnolina. Purtroppo per non correre il rischio che possano fare del male alla cagnolina abbiamo messo le telecamere anche nel giardino, davanti e dietro” spiega un altro cittadino.