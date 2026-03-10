Un passo decisivo verso il potenziamento della mobilità nell’area metropolitana di Cagliari. È stato infatti approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) per il prolungamento della metrotranvia lungo la nuova tratta Policlinico–Sestu, un intervento strategico destinato a migliorare i collegamenti tra il capoluogo e uno dei centri più dinamici dell’hinterland.
Il progetto sarà presentato ufficialmente durante una conferenza stampa in programma mercoledì 11 marzo alle ore 10.00 presso la Direzione Centrale di ARST, in via Posada 8/10 a Cagliari. L’incontro illustrerà i prossimi passi operativi dopo la conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria, che ha dato il via libera al PFTE.
L’opera rappresenta un traguardo importante per la mobilità sostenibile del territorio. Il prolungamento della metrotranvia consentirà infatti di rafforzare il sistema di trasporto pubblico metropolitano, offrendo un’alternativa efficiente all’uso dell’auto privata e contribuendo alla riduzione del traffico e delle emissioni.
Il nuovo collegamento sarà realizzato grazie a un finanziamento regionale di 45,5 milioni di euro. Durante la presentazione verranno illustrati i principali aspetti tecnici dell’intervento, oltre alle tempistiche previste per le successive fasi di progettazione e realizzazione.
Alla conferenza stampa interverranno l’Amministratore Unico di ARST S.p.A., Giovanni Mocci, il Direttore Centrale di ARST S.p.A., Carlo Poledrini, l’Assessora regionale dei Trasporti, Barbara Manca, e la sindaca del Comune di Sestu, Maria Paola Secci.
Il prolungamento della metrotranvia verso Sestu si inserisce nel più ampio piano di sviluppo della rete di trasporto pubblico dell’area metropolitana di Cagliari, con l’obiettivo di rendere gli spostamenti quotidiani più rapidi, sostenibili e accessibili per cittadini, lavoratori e studenti.