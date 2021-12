Metro, sì al collegamento diretto tra Cagliari e Quartu: no a viale Marconi, nuovo tracciato da Pirri a Is Pontis Paris

Un nuovo tragitto che partirà dalla stazione Vesalio di Cagliari, raggiungerà Is Pontis Paris e da lì arriverà a Quartu, fino a Pitz’e Serra per andare poi a chiudere l’anello al Poetto fino a Marina Piccola.

Al momento c’è solo un’intesa di massima raggiunta stamattina in una riunione a palazzo Bacaredda tra il sindaco di Cagliari (e della città metropolitana) Paolo Truzzu, il sindaco di Quartu Graziano Milia e Italo Meloni, presidente del Cirem, uno dei massimi esperti di trasporti in Sardegna, ma presto il tracciato verrà messo nero su bianco e approvato.

Tramontato l’itinerario che prevedeva il collegamento tra Cagliari e Quartu, attraverso Selargius e Quartucciu, l’accordo è quello del collegamento diretto e rapido tra la prima e la terza città della Sardegna. L’idea di partenza era quella di far passare la linea di superficie dentro in viale Marconi, ma Truzzu si è opposto per non caricare eccessivamente di ulteriori disagi l’importante asse stradale, già impegnato pesantemente dal cantiere per la riqualificazione.

E c’è un’idea. Così il collegamento partirà dalla fermata Vesalio e raggiungerà Is Pontis Paris, passando nell’area degli eredi Marini tra viale Marconi e Terramaini, dietro la caserma dei Vigili del fuoco. E con un collegamento diretto ora il Comune Quartu potrebbe rivedere la propria posizione, rivedendo il vecchio progetto e portare la linea dentro la città, fino a Pitz’e Serra per chiudere l’anello col Poetto.

Solo un tratto del progetto dovrebbe attraversare per un breve tratto anche il comune l’area del comune di Quartucciu e il sindaco Pisu avrebbe già comunicato un assenso di massima.

“Abbiamo fatto l’incontro e valutato delle soluzioni”, dichiara il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, “partendo dal presupposto che ognuno nel proprio territorio decide il percorso con la consapevolezza però che si tratta dell’interesse di entrambi. Dobbiamo metterci ora d’accorda con l’Arst”.