Meteo Casteddu, nuvole e piogge sparse sull’Isola: temperature in rialzo

Le previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per martedì 15 novembre. La Sardegna sarà raggiunta da nuvolosità medio alta e da qualche isolato rovescio sui settori settentrionali, mentre tutto il resto dell’isola rimarrà asciutto. Le temperature saranno in rialzo. Vediamo nei dettagli cosa si prevede per le quattro province storiche della Sardegna dagli esperti di 3B Meteo: A Cagliari la mattinata sarà caratterizzata da nubi sparse. L’intera giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. La temperatura massima sarà di 21°C e la minima di 15°C. I venti saranno deboli al mattino, provenienti da Nord-Nordest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso. Per la provincia di Sassari è previsto cielo in prevalenza poco nuvoloso al mattino con aumento di nuvolosità e rovesci anche a carattere temporalesco al pomeriggio. Si prevedono 9 mm di pioggia e schiarite in serata. Il mare sarà da mosso a molto mosso nell’arco della giornata, come rilevato da Meteo.it.

Torniamo su 3B Meteo per la provincia di Oristano che sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 12°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sud-Sudest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sudovest. Il mare sarà poco mosso. La provincia di Nuoro sarà caratterizzata da cielo in prevalenza poco nuvoloso con qualche addensamento previsto in serata. La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 10°C. I venti saranno moderati al mattino provenienti da Ovest-Sudovest, tesi al pomeriggio e provenienti da Sudovest. Il mare sarà da poco mosso a mosso nell'arco dell'intera giornata, come si evince da Meteo.it. Dunque, il sole ancora non ci abbandona del tutto alternandosi con le nuvole di passaggio. Continueremo a godere di temperature miti ancora al di sopra della media stagionale. Un clima che non accontenta gli amanti della stagione fredda, ma sappiamo che in Sardegna regna quasi sempre l'eterna primavera. Certamente il tempo si evolverà con l'avvicinarsi della stagione invernale, e noi continueremo a tenervi informati. A cura di Claudia Saba