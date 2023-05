Meteo Casteddu, maggio termina con una tipica giornata di primavera: sole e 22 gradi

Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per mercoledì 31 maggio 2023. L’Isola sarà raggiunta da infiltrazioni umide che determineranno cieli molto nuvolosi ma senza fenomeni rilevanti. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo nei dettagli con i dati riportati da “3b Meteo”: A Cagliari la giornata sarà variabile con schiarite più ampie nelle ore pomeridiane. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 19°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Sud-Sudest per l’intera giornata. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento con rovesci anche a carattere temporalesco che si attenueranno in serata. Sono previsti 14 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 15°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Nord, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord-Nordest. Il mare sarà da calmo a poco mosso nell’arco dell’intera giornata, come si evince da “Meteo.it”. Torniamo su “3b Meteo”: A Oristano la giornata sarà caratterizzata da nubi in progressivo aumento e rovesci anche a carattere temporalesco e 14 mm di pioggia. In serata sono previste ampie schiarite. La temperatura massima sarà di 24°C e la minima di 15°C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Est-Sudest, tesi al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro il cielo sarà molto nuvoloso al mattino con deboli piogge. La nuvolosità sarà in graduale attenuazione fino all’assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata. E’ previsto 1 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 22°C e la minima di 15°C. I venti saranno moderati e provenienti da Est per l’intera giornata. Sarà un mercoledì umido ma con temperature gradevoli. Il mese di Maggio è stato un pochino pazzerello e insolito rispetto agli anni passati. Vedremo cosa ci riserverà il tempo nei prossimi giorni. Vi saluto dunque dandovi appuntamento al prossimo Meteo Casteddu. Buon ascolto su Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba