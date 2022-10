Meteo Casteddu, il caldo infinito sulla Sardegna: nebbia all’alba e picchi di 30 gradi

Le previsioni meteo per Cagliari e Sardegna aggiornate per giovedì 27 ottobre. Rimane pressochè invariato il quadro meteorologico della Sardegna che anche domani sarà all’insegna di un tempo sereno e soleggiato, salvo qualche velatura di passaggio. Nelle valli interne ci sarà la presenza di banchi di nebbia o foschia che si formeranno durante la notte fino al primo mattino. Le temperature saranno al di sopra della media stagionale in tutta l’isola. Andiamo nei dettagli con le previsioni per le quattro province storiche della Sardegna, direttamente dagli esperti di 3B Meteo: A Cagliari il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso con la presenza di qualche addensamento nel pomeriggio e durante la sera. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 17°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nord-Nordovest, al pomeriggio da sud. Il mare sarà poco mosso. Anche a Sassari il cielo sarà poco nuvoloso per l’intera giornata. La temperatura massima sarà di 28°C e la minima di 19°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est-Sudest, al pomeriggio da Nord-Nordovest. Il mare sarà da calmo a poco mosso per tutta la giornata, come si evince da Meteo.it.

Torniamo su 3B Meteo per la provincia di Oristano dove si prevede cielo poco nuvoloso per l’intera giornata. La temperatura massima sarà di 30°C e la minima di 15°C. I venti saranno moderati per tutta la giornata e provenienti al mattino da Est, al pomeriggio da Nordovest. Il mare sarà poco mosso. Arriviamo a Nuoro dove si prevede cielo in prevalenza poco nuvoloso. La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 17°C. I venti saranno deboli per tutta la giornata e provenienti al mattino da Nordest, al pomeriggio da Sud-Sudest. Il mare, secondo Meteo.it sarà da calmo a poco mosso per l’intera giornata. Per concludere, tirando le somme, anche domani potremo godere di temperature che arriveranno a 30°. Sotto questo cielo splendente vi saluto e vi do appuntamento al prossimo Meteo Casteddu, sempre alle 21,15 e in replica alle 22.35, 7.15, 9.15, 19.35 e sempre su Radio Casteddu. A cura di Claudia Saba.