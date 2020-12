Messa di Natale in Cattedrale a Cagliari, il vescovo Baturi: “Il virus ci sta portando via l’aria”

Nella foto di Davide Loi uno dei momenti più toccanti del Natale a Cagliari: la Messa celebrata in Cattedrale davanti a decine di fedeli.

Una celebrazione contingentata, con rigoroso distanziamento sociale. Il vescovo Giuseppe Baturi ha celebrato questa mattina la tradizionale Messa di Natale in Cattedrale a Castello e nella sua omelia ha sottolineato tutte le difficoltà per i cagliaritani e per i sardi di un 2020 scandito dall’emergenza coronavirus. In particolare ha ricordato anche i problemi economici delle famiglie: “Il virus ci sta togliendo anche l’aria”, anticipando i temi della crisi economica che arriverà nel 2021, ma ha comunque esortato i fedeli a non arrendersi.