Mercato di San Benedetto, i calamari volano a 30 euro al kg. E al parcheggio se sgarri di un minuto paghi un euro in più.Le stangate nel nuovo mercato provvisorio di Cagliari. Volano i prezzi del pesce, i ristoratori in crisi: “Se i calamari costano così tanto, a quanto dovremmo venderli ai nostri clienti nei locali?”. Al parcheggio il paradosso: se sfori di un solo minuto anche a causa delle file, paghi interamente anche l’ora successiva. L’affluenza nel nuovo mercato cagliaritano resta buona, i box sono operativi e capienti, soprattutto quelli dei venditori della carne. Ma sembrano davvero in risalita i prezzi del pesce, col paradosso dei calamari freschi alle stelle. Molte le proteste a Casteddu Online per i parcheggi sotterranei da 173 posti. Le regole delle macchinette del gestore Parkar, scelto dal Comune, sono inflessibili: un’ora costa un euro. Ma i ticket parlano chiaro: paghi il doppio, due euro se resti qualche secondo in più. Si paga il doppio per ogni frazione. E la giunta Zedda smentisce se stessa: anni fa aveva puntato tutto sul fast parking, puntando anche ai parcheggi di mezz’ora, sponsorizzati dall’assessore Mauro Coni. Ora il dietrofront. E al cittadino cagliaritano, come sempre, non resta che dire “e io pago…”.