Decimomannu è stata colpita della perdita di un giovanissimo lavoratore amato da tutti, Marco Meloni, stroncato a soli 21 anni da un attacco d’asma. Gli amici, tanti, che stanno affrontando insieme alla famiglia il dolore dell’addio a Marco, hanno pensato di aiutare i familiari del 21enne con una raccolta fondi.

“Ci sono dolori che ci lasciano senza parole”, scrivono i ragazzi. “La scomparsa di Marco, a soli vent’anni, ha spezzato il cuore di tutti coloro che lo conoscevano. Un ragazzo dolce, generoso, con un’anima luminosa e un sorriso che parlava più di mille parole.In questo momento così difficile, ci stringiamo attorno alla sua famiglia con discrezione e profondo rispetto. Questa raccolta nasce dal desiderio di amici e parenti di offrire un piccolo sostegno per affrontare le spese del funerale, con la speranza di alleggerire, anche solo in parte, il peso di questa dolorosa perdita. La famiglia non ha chiesto nulla, ma chi sente il desiderio di fare un gesto d’affetto può contribuire liberamente. Anche solo una condivisione o un pensiero sono segni preziosi di vicinanza. L’intero importo raccolto sarà destinato alle sorelle di Marcolino, che con grande forza e amore si stanno occupando di tutto. Grazie di cuore a chi vorrà donare o diffondere questa iniziativa. Ogni gesto è un abbraccio che arriva dritto al cuore.”

Per donare, qui: https://gofund.me/e1b4cae0