Mercato di San Benedetto a Cagliari: il botta e risposta tra maggioranza e opposizione, Mura: “La Giunta Zedda si concentri sulla risoluzione dei problemi con azioni concrete”.

Nelle ultime ore si è acceso il dibattito politico relativo alla recente discussione in sede di consiglio comunale a seguito dell’intervento del consigliere Roberto Mura, esponente di Alleanza Sardegna, che ha duramente criticato l’assessore Serra per la gestione e le risposte fornite riguardo a una sua interrogazione discussa nei giorni scorsi.

Mercato di San Benedetto: i cittadini non chiedono polemiche, ma risposte concrete!

“L’assessore (troppo competente?) non risponde alla domanda cruciale sul futuro del Mercato di San Benedetto: “Siete in grado di garantire che le attività non si fermeranno nemmeno un giorno?”. Silenzio per dieci giorni, poi una polemica per nascondere le proprie mancanze. Basta con le autocelebrazioni! La Giunta Zedda si concentri sulla risoluzione dei problemi con azioni concrete, non con discorsi che suonano come una beffa.

Ricordiamo a tutti che i tecnici responsabili del progetto sono gli stessi di prima: non scaricate le colpe sul passato!

Gli assessori competenti non si nascondano dietro la polemica: si ascolti l’appello degli operatori e si rassicuri tutta cittadinanza sul fatto che le attività del Mercato di San Benedetto non subiranno nemmeno un giorno di chiusura!”.