Mega polo commerciale a Elmas, per decine di negozi e Ikea arriva un elettrodotto lungo 6 chilometri

I metri quadri sono tanti, oltre 66mila, e hanno bisogno ovviamente dell’elettricità. Ecco perchè, all’interno del progetto che prevede la realizzazione di un mega polo commerciale a Elmas con decine di negozi, Ikea, Leroy Merlin e Maisons du Monde, è necessario un elettrodotto sotterraneo, un grosso cavo che passerà anche a ridosso dello stagno, vicino alla Statale 130 e, in alcuni punti, anche sotto le ferrovie, per alimentare la struttura. La richiesta è stata presentata ufficialmente al Comune, presto sarà indetta una conferenza di servizi. Nel dettaglio, la richiesta formulata è quella della creazione di 5 cabine e nuove linee in cavo interrato, tre, lunghe complessivamente 6400 metri. Il lungo cavo dovrà essere interrato principalmente sotto strade pubbliche, a parte alcune porzioni in mano alle Ferrovie dello Stato. In azione, per conto dei privati, c’è la E-distribuzione. L’elettrodotto sfiorerà le Statali 554 e 391 e, in parte, sarà visibile anche a ridosso della zona dello stagno. Le carte spedite all’amministrazione comunale di Elmas sono state rese pubbliche e sono già sotto gli occhi del settore Ambiente della Città Metropolitana di Cagliari.

Sono numerosi gli enti, tra pubblici e società private, che potranno spedire osservazioni entro il 13 maggio 2024. Figurano la Sogaer, Abbanoa, la Regione ma, anche, realtà quali il Cacip, Terna, il Corpo forestale, l’Enas e l’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. Nel “Fass Shopping Center” che nascerà nel 2025 alle porte di Cagliari apriranno i colossi francesi del bricolage e dei complementi d’arredo. Poi 20 tra bar, ristoranti e gelaterie e 4 negozi: gli altri marchi ancora top secret, in tanti sperano ci sia anche Primark.