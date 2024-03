Serramanna – L’intonaco di un balcone si sgretola, intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il luogo. Questa sera in via Montegranatico una squadra del distretto di Sanluri è dovuta intervenire per rimuovere i calcinacci pericolanti dal balcone di una palazzina. Alcuni di questi sono caduti in strada. Per effettuare le operazioni dovute, la via è stata chiusa momentaneamente al traffico.