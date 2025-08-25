È accaduto in un centro del Medio Campidano, dove un uomo è stato preso di mira da un gruppo di ragazzi, alcuni minorenni, che si sono “divertiti” bullizzandolo: gesti e parole contro chi è più fragile, in strada e vicino alla piazza del paese, chi ha notato di passaggio quanto stava accadendo ha allertato le forze dell’ordine al fine di riprendere e redarguire gli autori dei gesti censurabili.

Gli atti di bullismo, inoltre, da quanto trapela, non sarebbero un caso isolato: più volte, infatti, da quanto denunciato da alcuni residenti, una o più persone avrebbero protratto azioni condannabili contro l’uomo che, molto spesso, esce a passeggio per le vie del paese.

Via l’omertà e l’indifferenza, insomma, il caso è finito anche sui social in modo tale da mettere in evidenza il triste fenomeno contro il cittadino più fragile e condannare fortemente gli atteggiamenti denigratori messi in atto dai ragazzini.