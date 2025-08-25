Ringraziamento e Trigesimo
Ad un mese dalla scomparsa del caro
Sandro Cocco
la moglie Teresina, i figli Alessandro con Laura, Stefano con Francesca e Mattia,
ringraziano quanti con fiori, scritti e la loro presenza hanno partecipato al loro dolore
ed invitano quanti vorranno unirsi in preghiera nella Santa Messa in ricordo che verrà
celebrata Mercoledì 27 Agosto alle ore 19:20 nella Parrocchia di San Pietro Apostolo,
via Aldo Moro a Settimo San Pietro.
____________________________________________________________________________________________
Dal 1951 SORRENTINO
Via Bacaredda 48 | Is Mirrionis 103 | Viale Regina Margherita 81
Dal 1880 Erminio Pani – Gruppo Sorrentino
070658682