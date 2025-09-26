La situazione, già critica per la carenza di medici di medicina generale e di copertura nei turni di guardia medica, rischia di trasformarsi in una vera e propria emergenza sociale. “I nostri cittadini non possono essere lasciati senza un presidio di assistenza primaria – denunciano i Sindaci –. Nei principali centri urbani, come Villacidro, si contano già più di 4.200 persone senza medico di base. Gli ambulatori ASAP, seppur emergenziali, rappresentano oggi l’unico argine al collasso del sistema sanitario territoriale. Chiuderli significherebbe negare un diritto costituzionale”. Le criticità si manifestano in modo evidente durante i periodi festivi, quando diversi Comuni sono rimasti senza copertura di guardia medica. In tali occasioni, il Pronto Soccorso di San Gavino Monreale è stato messo a dura prova dal sovraffollamento, con tempi di attesa insostenibili e disagi per tutta la popolazione.

I Sindaci chiedono quindi interventi urgenti e concreti, tra cui: il potenziamento e il finanziamento stabile degli ambulatori ASAP, l’incremento del numero di sedi per ridurre i tempi di attesa, il coinvolgimento dei medici in pensione e nuove forme di reclutamento, misure di sostegno amministrativo per alleggerire i carichi burocratici dei medici, una riorganizzazione delle guardie mediche nei periodi festivi.

La richiesta è chiara: un incontro immediato con l’Assessore regionale alla Sanità e con ARES per individuare soluzioni tempestive e condivise che scongiurino la chiusura degli ambulatori e rafforzino la medicina di base nel territorio. “Il sistema è al limite – concludono i Sindaci –. Se non si interviene subito, la popolazione del Medio Campidano rischia di restare senza servizi sanitari fondamentali. Non ci fermeremo finché non saranno garantite risposte certe e azioni concrete”.