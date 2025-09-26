

“In occasione del funerale, che si terrà domani, sabato 27 settembre 2025, il Comune ha indetto il lutto cittadino, quale segno di vicinanza e rispetto verso una donna che ha donato tanto al paese. In paese è lutto, troppo grande il dolore.“In occasione del funerale, che si terrà domani, sabato 27 settembre 2025, il Comune ha indetto il lutto cittadino, quale segno di vicinanza e rispetto verso una donna che ha donato tanto al paese. Il Consiglio Comunale, convocato per oggi pomeriggio alle ore 15.00, si raccoglierà in un minuto di silenzio in ricordo della Dottoressa, come gesto di riconoscenza e testimonianza della grande stima che la nostra comunità le ha sempre riservato” spiega il Comune. “La perdita della Dott.ssa Maddalena Carta lascia una ferita profonda nella nostra comunità. Con professionalità, umanità e dedizione ha svolto il suo lavoro accompagnando tante vite con attenzione, cura e sensibilità. Gli eventi previsti nell’ambito di “Aspettando Autunno in Barbagia”, programmati per questo pomeriggio, saranno cancellati. La manifestazione “Autunno in Barbagia” del fine settimana si svolgerà regolarmente, ma nel segno della sobrietà che il lutto impone. L’edizione di quest’anno sarà dedicata alla memoria della Dott.ssa Carta, che con generosità e spirito di servizio ha garantito negli anni la sua presenza nelle postazioni di pronto intervento durante le giornate di Cortes Apertas, offrendo sicurezza e serenità ai partecipanti. Per garantire la necessaria assistenza sanitaria ai suoi pazienti, il Comune informa che sarà attivata una sostituzione temporanea per tre settimane e che la Direzione provinciale dell’ASL ha già pubblicato un bando urgente per assicurare continuità al servizio ASCOT sul territorio. In questo momento di dolore e smarrimento, il Comune di Dorgali invita la cittadinanza a stringersi unita nel ricordo e nella gratitudine verso la Dott.ssa Maddalena Carta, esempio di dedizione e amore per la comunità”. Anche Serramanna ricorda Maddalena Carta: “Era il 19 settembre 2019, la prima giornata della seconda edizione di Stràngius, dedicata al tema “Pianeta Sardegna” ospitata a Casa Cadoni Arcais. In quell’occasione, Angelo Carta ricevette il Premio Franco Putzolu: testimone dell’identità sarda. Con lui, al suo fianco, c’era Maddalena, orgogliosa di accompagnare il padre e di condividere con noi giorni intensi di incontri, parole e sorrisi. Oggi apprendiamo con profonda tristezza la notizia della sua scomparsa improvvisa.

Vogliamo ricordarla con stima e affetto, perché Stràngius non è soltanto libri e letteratura, ma soprattutto persone e relazioni che lasciano un segno. E Maddalena lo ha lasciato nelle persone che hanno avuto la fortuna di incontrala”.

Maddalena Carta stava male ma ha continuato a lavorare per non lasciare senza assistenza 5 mila pazienti. FNOMCeO: “Una comunità che non ha voluto lasciare, nonostante il malessere che la attanagliava. Alla sua salute ha anteposto la cura dei pazienti, e questo le è costato la vita”.Tutti conoscevano la dottoressa dal cuore d’oro, tanto amata non solo in paese. E ha sottovalutato, forse, i segnali che il suo corpo le ha mandato che le chiedeva di fermarsi e pensare alla sua salute. Così non ha fatto ed è deceduta dopo pochi giorni di agonia al Brotzu di Cagliari. “Un’altra inaccettabile morte sul lavoro” la definisce il Presidente della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, raggiunto subito dalla notizia della morte di Maddalena Carta, che era impegnata anche nella società scientifica della Medicina Generale e delle cure primarie.“La giovane collega – afferma – è rimasta l’unico medico di medicina generale a presidiare una comunità di 5000 assistiti. Una morte sul lavoro! Lo Stato, in tutte le sue espressioni, ha il dovere e l’obbligo di mettere in atto provvedimenti per evitare morti come questa”.