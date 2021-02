Una bomba d’acqua nemmeno tanto inaspettata (c’è l’allerta meteo gialla) si è abbattuta su Cagliari. Un maxi temporale nel pomeriggio che ha creato numerosi disagi, con molte strade trasformate in fiumi d’acqua. Da piazza Repubblica a via Roma, da piazza Giovanni XXIII sino al Cep, inclusa come sempre la Municipalità di Pirri, dove comunque non sono state segnalate situazioni, per così dire, “estreme”. Disagi, tanti, soprattutto nella zona di piazza Costituzione: “Pioviggina in centro”, scrive Alessandro Depau, ristoratore della zona, che ha inviato alla nostra redazione la foto della via invasa dall’acqua.