Chiuso per quindici giorni un bar del centro di Costa Rei, nel sud Sardegna, dopo una rissa scoppiata all’interno del locale all’inizio di settembre. Il provvedimento, firmato dal questore di Cagliari, è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Castiadas. A finire nel mirino delle autorità è il titolare dell’esercizio, un 61enne di Muravera, al quale è stata notificata la sospensione temporanea dell’attività. La decisione arriva in seguito a una segnalazione del comando di San Vito, dopo gli episodi di violenza che avevano trasformato una serata qualunque in un parapiglia generale. Alcuni clienti, per motivi ancora da chiarire, erano venuti alle mani, costringendo i militari a intervenire per riportare la calma. Le indagini proseguono per identificare tutti i protagonisti della rissa.