Maxi incidente in viale Monastir, come un autoscontro: ben sei auto coinvolte nell’asfalto bagnato (VIDEO)

Maxi incidente in viale Monastir, come un autoscontro: ben sei auto coinvolte auto nell’asfalto bagnato, con danni ingenti per alcune. Sul posto c’è già la Polizia Locale: ecco il video del pauroso tamponamento che ha coinvolto diverse auto all’uscita di Cagliari, nei pressi di Catte. Lo scontro sta provocando forti rallentamenti al traffico nella domenica sera. A breve maggiori dettagli.