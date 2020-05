Mauro Contini, la rivincita dell’ex sindaco di Quartu assolto per Is Arenas: “Giustizia è stata fatta”

Assolto con formula piena. Mauro Contini, l’ex sindaco di Quartu Sant’Elena, al telefono parla tranquillamente, con la felicità di essere, dopo otto anni, un uomo libero. Il processo davanti al collegio della prima sezione penale del tribunale di Cagliari, legato ai presunti abusi sulla costruzione dello stadio di Is Arenas a Quartu e peculato, vede Contini assolto da tutti i capi di imputazione. I pm avevano chiesto cinque anni di reclusione, i magistrati avevano ipotizzato che i circa 360mila euro spesi per realizzare una strada, una cabina elettrica e una recinzione fossero denari usciti in modo irregolare dalle casse del Comune a favore della squadra rossoblù. “Dopo tanti anni giustizia è stata fatta, il mio unico reato è stato quello di aver voluto, da sindaco di Quartu, che la mia città salisse alle ribalte nazionali grazie al Cagliari”. Mauro Contini era finito in carcere, e poi ai domiciliari, all’inizio della vicenda. “Certe cose, chiaramente, bisogna viverle per capirle, come l’essere privato della libertà. Non ho mai smesso di lavorare, ho sempre creduto nella giustizia. Tra ospedale, carcere e domiciliari avevo trascorso cinque bruttissimi mesi”, osserva Contini.

Parla anche l’avvocato difensore dell’ex sindaco quartese, Antonello Marotto: “Sin dall’inizio della vicenda abbiamo sostenuto, insieme al professor Luigi Concas, che fosse tutto un grande equivoco. Il tribunale ha accolto le nostre argomentazioni. All’inizio, quando fummo sentiti, dissi con una battuta che mi sembrava che, da un sassolino, fosse stata creata una valanga. Le accuse erano tre: la strada nuova, la cabina elettrica e la recinzione. Non c’è stata prova di nessun concorso o istigazione: la strada poteva esser legittimamente realizzata dal Comune, la recinzione era imposta dal decreto Pisanu e, sulla cabina, non è emersa nessuna consulenza tecnica. È invece emerso che Contini non ha mai distolto fondi a favore di nessuno, men che meno per il Cagliari Calcio. Esprimiamo soddisfazione per l’operato dell’organo giudicante”.