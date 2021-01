Maurizio Stara, chef cagliaritano: “Basta, domani apriamo il ristorante sfidando le multe”

“Noi apriremo anche se siamo in zona arancione. Lo faremo per protesta, perché tra venerdì e sabato non c’è nessuna differenza”, così Maurizio Stara titolare del ristorante cagliaritano Red Fox intervistato da Radio Casteddu. “Rimarremo dentro il locale”, annuncia, “con gli amici che verranno a supportarci. Siamo almeno una decina di colleghi che supportano l’iniziativa. Ma è solo l’inizio. E’ solo un’anticipazione di una manifestazione più ampia a livello nazionale, alla quale parteciperanno in migliaia.

Dobbiamo farci sentire, perché non si vede un futuro. Speriamo di trovare anche il sostegno da parte delle forze dell’ordine”.