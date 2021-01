Cagliari, discarica in via Cettigne: cumuli di spazzatura tra i palazzi e le strisce pedonali

Spazzatura ovunque in città. “A beccarvi mentre scaricate questa vostra maledetta e schifosa ignoranza, ve la farei fare tutta di corsa, saltando a calci nel sedere”. Così Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio commenta la discarica comparsa in via Cettigne a Genneruxi