Apprensione per Maurizio Mereu, 48 anni, dal 24 febbraio non si hanno più notizie di lui: “Originario di Cagliari, vive da molti anni a Londra e lavora come chef in un pub di Notting Hill”. Sarebbe dovuto rientrare in Sardegna ma così non è stato: i suoi familiari hanno allora lanciato un appello per ritrovarlo, affidando la descrizione dell’uomo a “Chi l’ha Visto”. “Lunedì 24 febbraio, intorno alle 6:20, si è allontanato a piedi dall’aeroporto di Stansted (Londra). Sarebbe dovuto rientrare a Cagliari con un volo nel pomeriggio, ma così non è stato e di lui, da quel momento, non si hanno più notizie. I familiari temono che possa trovarsi in difficoltà. Non ha con sé il cellulare e non si sa se abbia con sé i documenti”. Mauro per tutti, è alto 1,60, capelli brizzolati, occhi castani e ha un segno particolare, una macchia, precisamente nello zigomo sinistro.

“La famiglia chiede a chiunque abbia contatti a Londra e dintorni di condividere il post con i propri contatti. Aiutateci a trovare Mauro.

Potete contattare la famiglia al numero 00393409835462” si legge sui social.