Matteo e Stefano, da Cagliari alla Lombardia per aiutare nell’inferno del Coronavirus: “Li accompagna Dio”

Hanno salutato i parenti e gli amici e li rivedranno tra non meno di otto giorni. Matteo Tegas, studente di 24 anni, e Stefano Stella, geometra 35enne, sono i due nuovi “angeli” del soccorso pronti a raggiungere il cuore di quella regione italiana, la Lombardia, martoriata dal Coronavirus. Tra qualche ora salveranno da Olbia con la loro ambulanza della misericordia di San Giuseppe di Pirri, associazione di volontariato ospitata all’interno della parrocchia diretta da don Roberto Atzori. È lui a dare la bellissima notizia in esclusiva a Casteddu Online: “Matteo e Stefano sono due ragazzi d’oro che hanno ben chiaro il senso della carità cristiana e del donarsi al prossimo, daranno una mano al sistema 118 di Brescia in questo momento di bisogno. Aiutare gli altri, in questo momento di difficoltà, è sicuramente una scelta impegnativa ed a tratti anche rischiosa. Loro, però, hanno davvero la testa sulle spalle”, afferma sicuro don Atzori, prete molto stimato e da anni in prima linea per stare vicino ai tanti pirresi, in primis quelli che vivono nel rione periferico di Barracca Manna.

E infatti, ” come parrocchia stiamo provvedendo a distribuire i farmaci alle persone che non possono uscire di casa, si tratta soprattutto di anziani”, osserva il religioso. “È un fatto scontato che, se serve, noi come Chiesa ci siamo, sempre”.