Il Coronavirus non si ferma a Serrenti, altri tre contagi: “Controlli serrati per far stare a casa tutti”

Sette casi di contagio da Coronavirus a Serrenti in appena dieci giorni: gli ultimi tre cittadini positivi al tampone sono stati ufficializzati oggi dall’Assl al sindaco Pantaleo Talloru: “Siamo vicini alle persone risultate positive alle quali auguriamo una pronta guarigione ed ai familiari che sono stati posti in isolamento fiduciario. La situazione è costantemente monitorata dal Servizio Sanitario. Attualmente sono sette i cittadini di Serrenti risultati positivi al Covid-19”. Qualche giorno fa Talloru ha diramato una nuova ordinanza che ha previsto la creazione della “scheda uscite” obbligatoria per tutti. Adesso, il nuovo e accorato appello alla cittadinanza: “State a casa e uscite soltanto per motivi di lavoro o di comprovata necessità. Sono in corso da parte delle Forze dell’ordine i controlli sul rispetto delle misure di contenimento del Covid-19. Restiamo a casa per il bene di tutti”.