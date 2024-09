Mattarella a Cagliari accolto da applausi e launeddas apre l’anno scolastico di tutta Italia

“Bentornato in Sardegna, presidente!” ha gridato qualcuno all’arrivo del capo dello Stato al Convitto di via Pintus dove è in corso la cerimonia di inaugurazione. Per lui, il suono delle launeddas e l’applauso sincero dei bambini con cui si è fermato a parlare per qualche minuto. Grande emozione nel capoluogo, ancora una volta alla ribalta nazionale