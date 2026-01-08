Morire a 20 anni poche settimane prima di Natale. Gli occhi verdi di Matilde Baldi si sono chiusi per sempre lo scorso 11 dicembre sulla Asti-Cuneo.

Matilde si trovava in auto con la sua mamma quando è stata tamponata da una Porsche che- stando a quanto rilevato – viaggiava ad una velocità 212,39 chilometri orari. Matilde, purtroppo, è morta dopo 5 giorni di ricovero all’ospedale di Alessandria.

Dopo indagini serrate, il conducente della vettura- un commerciante di pneumatici- è stato individuato. È probabile che l’uomo fosse coinvolto in una sorta di gara di velocità lungo la A33. Si trova attualmente agli arresti domiciliari.