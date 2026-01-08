“In una manovra finanziaria asfittica e priva di visione è necessario dare una risposta immediata ai Comuni sardi, che negli ultimi anni hanno visto ridursi le risorse per il funzionamento e i servizi, nonostante gli ingenti investimenti sostenuti”. Lo dichiarano i capigruppo di minoranza in Consiglio regionale Paolo Truzzu (FdI), Angelo Cocciu (FI), Umberto Ticca (Riformatori), Antonello Peru (Sardegna 2020 al Centro) e Stefano Schirru (Gruppo Misto).

Secondo l’opposizione, servono “subito 100 milioni di euro” per incrementare il Fondo Unico dei Comuni e consentire al Consiglio regionale di garantire agli enti locali risposte che, affermano, “la Giunta Todde non è riuscita ad assicurare”. L’obiettivo è permettere ai Comuni di confermare i servizi essenziali ai cittadini, tra cui trasporto pubblico, istruzione, decoro urbano, sicurezza e servizi sociali.

I capigruppo di minoranza hanno infine annunciato la presentazione di un emendamento specifico alla manovra finanziaria.