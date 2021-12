Massacrata a Quartu, il compagno accusato dell’omicidio portato al Businco: presto sarà interrogato

È stato trasferito dal Brotzu al Businco, Sandro Sarais, il 56enne accusato del femminicidio di Mihaela Kleics, la cinquantenne rumena ammazzata a coltellate nella sua casa di via della Musica a Quartu Sant’Elena. L’uomo ha ferite alle mani e sul collo, che si è inferto con un coltello ieri, poco prima di essere bloccato dai carabinieri. La prognosi al momento è riservata, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. I carabinieri lo stanno piantonando, in attesa che arrivi il momento dell’interrogatorio. Momento che arriverà nelle prossime ore.

La pm Nicoletta Mari, infatti, stando a quanto si apprende, raggiungerà la stanza nella quale è ricoverato Sarais nella tarda mattinata. Sandro Sarais dovrà ovviamente chiarire la sua posizione, essendo il principale (e al momento unico) indagato per l’uccisione della rumena. Dopo l’interrogatorio, sarà valutata la possibilità di trasferirlo nel carcere di Uta.