Covid, le nuove linee guida: al ristorante mascherina anche al chiuso

Il Comitato tecnico scientifico rivede le linee guida per le riaperture delle attività produttive proposte dalle Regioni. Sono gli stessi protocolli che i governatori vedono come base per la zona bianca rafforzata, sintesi emersa oggi dalla Conferenza delle Regioni che chiedono di anticipare le riaperture. Mascherina obbligatoria anche a tavola nei ristoranti al chiuso, capienza ridotta nelle seggiovia con cupola e niente docce nelle palestre. Su diversi punti le Regioni sono pronte a dare battaglia e chiederanno un chiarimento, anche in virtù delle mutate condizioni epidemiologiche. Ma vediamo punto per punto cosa ha deciso il Cts.

Mascherina obbligatoria sempre, anche a tavola, nei ristoranti al chiuso. Si potrà togliere solamente “nei momenti del bere e del mangiare”, scrivono gli esperti. Inoltre, “il personale dovrà sempre indossare la mascherine”.

Negli spogliatoi delle palestre, piscine e centri benessere “deve essere preclusa la fruizione delle docce. Inoltre, negli spogliatoi deve essere vietato il consumo di cibi”. Il Cts raccomanda di non utilizzare gli spogliatoi in palestra, ma è possibile farlo in piscina.

A matrimoni ed eventi analaghi potrà andare solo chi ha i requisiti per il ‘Green pass’. Sullo svolgimento dei banchetti nelle cerimonie il Cts prevede di “consentire la partecipazione solo a coloro che sono in possesso di uno dei requisiti per il ‘green certificate”.