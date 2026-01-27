Dopo il passaggio del ciclone “Harry”, il Comune di Cagliari ha dichiarato un’emergenza per le colonie feline presenti lungo il lungomare cittadino. Il maltempo ha causato gravi disagi e reso necessario un intervento immediato per garantire assistenza agli animali.

Per far fronte alla situazione, l’amministrazione comunale ha messo a disposizione i locali del Canile Municipale di via Po n.59 come punto di raccolta e ritiro dei materiali destinati alle colonie feline. L’iniziativa resterà attiva fino a venerdì 30 gennaio 2026.

I cittadini possono contribuire donando cibo per gatti, cucce, coperte, pallet, pedane, ciotole e trasportini, materiali fondamentali per assicurare riparo e nutrimento agli animali colpiti dall’emergenza.

Il punto di raccolta sarà aperto martedì 27 gennaio dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00, mercoledì 28 gennaio dalle 9:00 alle 12:30, giovedì 29 gennaio dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00 e venerdì 30 gennaio dalle 9:00 alle 12:30.

Per organizzare correttamente il ritiro e la distribuzione del materiale è necessario inviare un’email all’indirizzo [ [email protected] ](mailto: [email protected] ), indicando nell’oggetto “Emergenza Harry Lungomare”. Nel messaggio dovranno essere specificati la colonia felina destinataria, con eventuale numero di registrazione, il nome del referente, i dati di un eventuale delegato e ogni altra informazione utile.

Per ulteriori chiarimenti sono disponibili anche i recapiti delle garanti comunali per gli animali, la dottoressa Francesca Alba al numero 340 211 05 86 e l’avvocata Francesca Maria Cogoni al numero 344 031 85 65.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato all’Ecologia Urbana, Ambiente e Verde Pubblico, che invita la cittadinanza a partecipare con spirito solidale per aiutare gli animali più vulnerabili in questo momento di emergenza.