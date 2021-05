Mario di Cagliari: “Io e la mia ragazza lavoriamo, nessuno ci affitta casa perché siamo giovani”

La denuncia di Mario Usai, parrucchiere ventenne: “Ho un contratto a tempo indeterminato, la mia ragazza un part time come barista. Abbiamo visitato 20 case, i proprietari ci hanno sempre detto che preferivano affittarla a persone più grandi. I nostri genitori stanno provando a farci da garanti, qualcuno ci può aiutare?”

“Cerco un bilocale con la mia ragazza e mi dicono sempre di no per la via della nostra giovane età. Noi abbiamo regolari contratti di lavoro, io full time a tempo indeterminato. Abbiamo sempre detto la nostra età: inizialmente ci dicevano che non avevano problemi e poi, invece, nessuno sinora ci ha affittato l’appartamento. Ho fatto veramente tantissimi tentativi, è da più di un anno che stiamo cercando una casa e ci dicono che preferiscono affittarla a persone più grandi. Io non do la colpa ai padroni di casa che ci hanno dato questa risposta però vorrei lanciare un appello, chiedere un aiuto affinché qualcuno ci offra un bilocale da prendere in affitto”.

Potete contattare Mario Usai al: 3427207012

