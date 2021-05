Paura a Jerzu, auto contro camion sulla 125: 4 feriti gravissimi

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi. Per cause in corso di accertamento, una utilitaria si è scontrata frontalmente con un piccolo camioncino. L’incidente è avvenuto al km 109.100 della vecchia SS 125 in località “Sa Canna”, nelle campagne di Jerzu. I due occupanti della Fiat Panda, originari di Ulassai, sono stati estratti dall’abitacolo dalla squadra dei Vigili del Fuoco di Lanusei intervenuta sul posto. Anche gli occupanti dell’autocarro Nissan, residenti a Jerzu, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Lanusei.

Sul posto tre ambulanze del 118 e i Carabinieri di Jerzu e Tertenia.