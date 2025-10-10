Coraggiosa e caparbia fino alla fine, nonostante il dolore della malattia, per testimoniare a tutti la sua drammatica esperienza. L’insegnante di Mazara del Vallo Maria Cristina Gallo è morta a 56 anni per leiomiosarcoma al quarto stadio con metastasi alle ossa, al fegato, ai polmoni e alla pancia.

Una malattia feroce, che forse però avrebbe potuto avere un esito diverso. La 56enne aveva richiesto un esame istologico a dicembre 2023, ma i risultati arrivarono ad agosto 2024. In quel momento il corpo di Maria Cristina era già, purtroppo, devastato dalla metastasi.

La professoressa ha deciso di raccontare la sua storia alla storia prima che fosse troppo tardi: “Voglio scuotere le coscienze incoscienti”, aveva detto. “Sto combattendo per la vita: il pensiero di poter salvare altre persone con questa lotta e di poter tutelare i nostri figli in un futuro a me dà molta forza”.

“Il rimpallo di responsabilità attorno a questa tragedia è davvero doloroso – diceva con amarezza Maria Cristina– come è doloroso scoprire che nelle mie stesse condizioni ci sono altre persone che hanno ricevuto il risultato degli esami istologici troppo tardi”.

La Procura ha aperto un’inchiesta sulla vicenda e 10 medici sono stati iscritti nel registro degli indagati.

Con questa mia battaglia per una sana giustizia – le parole della 56enne a Repubblica – voglio rappresentare, forse indegnamente, tutti i deboli, tutti gli ammalati che non hanno voce e si fidano e si affidano alla medicina, ai medici. Si parla tanto di prevenzione dei tumori e poi finiamo ad attendere per mesi un referto istologico. Mesi che quando si parla di un tumore sono determinanti. È un sistema che si autodistrugge. Ci sono anche tanti medici di mezzo che lavorano per noi e spesso non hanno gli strumenti e si trovano anche loro spiazzati come gli ammalati e diventano protagonisti di situazioni incresciose. Non spero in una giustizia fredda, ma in una fatta di passione che prevede un cambiamento che viene dal cuore, dalla mente e dalla testa, non certo dalla rabbia”.