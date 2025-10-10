Cagliari, sono serie le condizioni del 46enne investito in via della Pineta: ricoverato al Brotzu, è in attesa di un intervento chirurgico.

È accaduto tre giorni fa, un 82enne, colto da malore alla guida, ha prima travolto un palo della segnaletica verticale e poi l’uomo che camminava sul marciapiede. Un calo glicemico è stata la causa che, come ha dichiarato la figlia, gli ha impedito di rendersi conto di quanto accaduto.

Il pedone è stato soccorso e trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu. Le indagini, condotte dalla Sezione Infortunistica del Corpo di Polizia Locale di Cagliari con il supporto del Nucleo Operativo di Pronto Intervento, hanno consentito di individuare in breve tempo il veicolo e il conducente, un uomo di 82 anni residente a Quartu Sant’Elena.

Il 46enne si trova ancora ricoverato al Brotzu, dovrà subire un intervento chirurgico.