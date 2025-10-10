Il Mercato di San Benedetto come da sempre conosciuto dai cagliaritani non esiste più. Il sindaco Massimo Zedda ha postato alcune foto che mostrano come uno dei cuori della città sia totalmente raso al suolo, pronto a rinascere.

“In collaborazione con Enel, Open Fiber e CTM, stiamo procedendo alla rimozione degli infissi e degli impianti, poi si provvederà alle demolizioni per il rifacimento delle strutture e dei solai, e alla successiva costruzione del nuovo mercato”, spiega il primo cittadino.

Un lavoro di riqualifica profondo su vari aspetti non solo strutturali ma anche logistici della zona: “Le migliorie riguarderanno l’accessibilità, con accessi diretti, senza dover fare le scale, e la presenza di ascensori all’interno.”

Inoltre, dettaglio fondamentale, i lavori riguarderanno anche il come raggiungere il mercato stesso: “Sarà facilmente

raggiungibile sia con i bus sia in auto grazie ai parcheggi disponibili intorno alla struttura”, precisa Zedda. Se i lavori procederanno come programmato, il nuovo mercato sarà pronto entro due anni.