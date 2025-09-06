Da sei mesi chiedeva di poter tornare nella sua amata Sardegna: era in Germania a far visita al suo amato nipote quando è caduta fratturandosi il femore. In ospedale sono giunte delle complicazioni importanti che hanno indotto i medici a praticare una tracheostomia e la ventilazione meccanica. https://www.castedduonline.it/muore-a-berlino-senza-riuscire-a-rientrare-in-sardegna-addio-a-maria-antonietta-sesto-74-anni/?fbclid=IwdGRjcAMoxuZjbGNrAyjG3mV4dG4DYWVtAjExAAEeYmN6BAfeQGWVqk1PD2dN3JiuzAtfvvP7ZQSUjYSSinDZlCMaQ1lOFvDv5Og_aem_f_JxIQoQKO9hCR0QgAtCJw

Aveva lanciato un appello, attraverso la sua famiglia, alle istituzioni al fine di poter rientrare a casa. Era di Orune, abitava a Nuoro ma non ha più rivisto i luoghi dove è nata e vissuta.

Oltre 5 mila euro i denari raccolti attraverso una raccolta fondi alla quale hanno partecipato tanti cittadini, gente comune che, con 50 o 100 euro, hanno partecipato al fine di pagare il viaggio medicalizzato. Ma niente da fare, ne servivano molti di più.

Ora la corsa contro il tempo è terminata con l’amaro in bocca, con il dolore nel cuore e la rabbia di chi mai più la potrà riabbracciare.