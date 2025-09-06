Nel corso della notte appena trascorsa, i carabinieri della Stazione di San Vito hanno arrestato in flagranza un 29enne, operaio, residente in paese, ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’attenzione dei militari si è concentrata sull’uomo mentre percorreva via Torino a bordo della propria auto. Fermato per un normale controllo alla circolazione stradale, l’atteggiamento nervoso e guardingo del giovane ha insospettito i carabinieri, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti. Durante la perquisizione personale e veicolare, sono state rinvenute quattro sigarette artigianali confezionate con tabacco e marijuana, circostanza che ha reso necessario estendere l’attività anche presso la sua abitazione.

La perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti: all’interno dell’appartamento, infatti, i carabinieri hanno trovato complessivamente circa 265 grammi di marijuana, 2,5 grammi di hashish, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 1.150 euro in contanti. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Il giovane è stato trattenuto in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio con rito direttissimo.