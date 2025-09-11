Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani vener dì 1 2 Settembre Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che deter mine rà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno moderati e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 1 ° C e la minima di 20 °C. I venti sarann o moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Nordoves t per tutta la giornata. Il mare sarà poco moss o . E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Sassar i la giornata sarà in prevalenza serena. La temperatura massima sarà di 2 5 °C e la minima di 18 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da Nordovest per tutta la giornata. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 27 ° C e la minima di 18 ° C. I venti sarann o tesi e provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso . A Nuoro la giornata sarà in prevalenza soleggiat a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 2 6° C e la minima di 1 7 °C. I venti sarann o tes i al mattino e provenienti da Ovest- Sud ovest, moderati al pomeriggio da Ov est- Nordovest . Sarà pertanto un Venerd ì in prevalenza soleggiato con temperature che raggiunge ranno a massime di 3 1 ° C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba