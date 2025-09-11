Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani venerdì 12 Settembre Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno moderati e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 31°C e la minima di 20°C. I venti saranno moderati al mattino e tesi al pomeriggio, provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Sassari la giornata sarà in prevalenza serena. La temperatura massima sarà di 25°C e la minima di 18°C. I venti saranno moderati e provenienti da Nordovest per tutta la giornata. A Oristano farà bel tempo con sole splendente per tutta la giornata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 27°C e la minima di 18°C. I venti saranno tesi e provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza soleggiata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 26° C e la minima di 17°C. I venti saranno tesi al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest, moderati al pomeriggio da Ovest-Nordovest. Sarà pertanto un Venerdì in prevalenza soleggiato con temperature che raggiungeranno a massime di 31°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba