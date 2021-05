Marco Carta: “Mi sposerò col mio compagno. E voglio un figlio con l’utero in affitto”

«Mi piacerebbe molto sposarmi, e di certo lo farò. Prima, però, vorrei si esaurisse l’emergenza sanitaria. Mi piacerebbe adottare e mi piacerebbe mettere al mondo un figlio con un utero in affitto, nome tremendo per questa pratica». Così Marco Carta in un’intervista esclusiva rilasciata al noto periodico Vanity Fair. «Non la trovo disumana», dichiara il cantante cagliaritano, «se all’origine c’è l’atto consapevole e compassionevole di una donna, che decide di aiutare un amico, un familiare, un estraneo. Lo sfruttamento, quello e solo quello, è da condannare.

Trovo triste che in Italia una coppia omosessuale non possa avere un figlio», aggiunge, «l’utero in affitto è una pratica molto lontana dallo spirito ecclesiastico che ha l’italiano, e lo capisco. Però, ci sono migliaia di bambini che crescono senza genitori, in orfanotrofi. Mi chiedo perché non dar loro due papà. Trovo uno spreco che delle creature così piccole siano lasciate marcire in posti senza amore…Io sono cresciuto senza un padre, e mia madre è morta che avevo dieci anni. Sono andato a vivere con i miei nonni, allora, e non mi è mai mancato l’amore. In istituto, ti danno da mangiare, ti danno da bere. Non ti danno amore. L’amore non si compra».

Carta è stato contestato su Facebook dal noto giornalista cattolico Mario Adinolfi.