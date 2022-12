Marco, 25 anni è in coma: massacrato a di botte a Londra nella zona della movida

Marco è in coma, massacrato a di botte a Londra nella zona della movida. È ancora in coma farmacologico Marco Pannone, il 25enne di Latina aggredito venerdì notte a Londra nella zona della movida. Il ragazzo, che vive nella capitale inglese da sei anni e lavora nel settore della ristorazione – è in condizioni stazionarie, seppur molto gravi. Si attendono aggiornamenti dai medici del King’s College Hospital, dove ieri è stato operato alla testa: gli hanno tolto parte della calotta cranica per alleggerire la pressione del cranio, come conferma il nostro giornale partner Quotidiano.net.

“Le autorità inglesi confermano le prime notizie rimbalzate questa mattina in Italia. Marco è stato aggredito venerdì notte nella zona di Brixton, quartiere storicamente noto per l’immigrazione giamaicana e ora teatro di una movida a tratti problematica. È stato picchiato selvaggiamente fuori da un pub e poi abbandonato per terra e privo di sensi sul retro del locale”, si legge su Qn.